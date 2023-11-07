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Albüm: 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali Dünya Çapındaki Yetenekleri Bir Araya Getirdi

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ZHUHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali'nde, 18 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 akrobat performans sergiledi.

ZHUHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali'nde, 18 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 akrobat performans sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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