Albüm: 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali Dünya Çapındaki Yetenekleri Bir Araya Getirdi
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ZHUHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali'nde, 18 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 akrobat performans sergiledi.
ZHUHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası Sirk Festivali'nde, 18 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 akrobat performans sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel