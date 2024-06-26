Albert Einstein'ın Roosevelt'e yazdığı mektup açık artırmada satışa çıkarılacak

Ünlü teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein'ın eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i, Nazilerin "çok güçlü bombalar" yapabilecek nükleer araştırma kapasitesine sahip olabileceği konusunda uyardığı mektubu eylülde açık artırma ile satışa sunulacak.

The Guardian gazetesinin haberine göre, değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu tahmin edilen iki sayfalık mektup, "Christie's" adlı açık attırma şirketi tarafından eylül ayında açık arttırmaya çıkarılacak.

Einstein mektupta, dönemin Alman hükümetinin nükleer araştırmaları desteklediği ve bu araştırmalar sonucunda "çok güçlü bombalar" üretebileceği hakkında uyarırken, ABD'nin de benzer faaliyetlere başvurmasını tavsiye ediyor.

Almanya'nın, Polonya'yı işgal etmesinden birkaç hafta önce yazılan 2 Ağustos 1939 tarihli mektupta Einstein, uranyumun önemli bir enerji kaynağı olabileceğine dikkati çekiyor.

Mektupta, büyük kütlelerdeki uranyumun nükleer zincirleme reaksiyonu oluşturabileceğini belirten teorik fizikçi, bu reaksiyonun bomba yapımında kullanılabileceğini vurguluyor.

Microsoft şirketinin eş kurucusu Paul Allen, 2002'de Malcolm Forbes'ten 2,1 milyon dolara satın alarak mektubun son sahibi olmuştu.

Mektubun uzun nüshası ise Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesinde bulunuyor.