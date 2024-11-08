Albayrak Grubu'nun Hat Takvimi Sergisi Almanya'da Açıldı

Albayrak Grubu'nun "Hat Takvimi Sergisi", Almanya'nın en büyük kütüphanesi olan Berlin Devlet Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan ve Somali gibi ülkelerde düzenlenen sergi bu kez Almanya'da sanatseverlerle buluştu.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Devlet Kütüphanesi Genel Direktörü Prof. Dr. Achim Bonte, Berlin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Samet Kapısız, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Mehmed Özçay'ın katılım gösterdiği sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Açılışta katılımcılar ve sanatseverlere konuşma yapan Abdullah Hanönü, "Albayrak Grubu olarak hat sanatı ile 11. yılımıza adım adım ilerlerken, her yıl ramazan ayında usta hattatlar tarafından belirlenen bir konu çerçevesinde kaleme alınan tematik sergilerimiz ve güçlü koleksiyonumuzu sanatseverlerle buluşturduğumuz koleksiyon sergilerimizi bugüne kadar dünyanın dört bir yanında, sayısı 3 milyonu aşan sanatseverle buluşturduk. İnanıyorum ki bu sergi Almanya ve Türkiye arasındaki muhabbet ve kültür kaynaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Berlin YEE Koordinatörü Kapısız da burada yaptığı konuşmada, Enstitü olarak dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost insan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kapısız, "Dijitalleşen dünyada, kalem ve yazıyı sanatla buluşturup ölümsüzleştirmek kolay bir iş değil. Bu düşünce ile uzun yıllardır geleneksel Türk İslam Sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba sarf eden Albayrak Grubu, bugün Türkiye'nin en büyük hat koleksiyonuna sahip kurumlarından biri konumunda. Eserleri, sergileri ile birçok ülkede sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor. Sergimizin ilk defa Almanya'da sanatseverler ile buluşuyor olmasından da büyük mutluluk duymaktayız" diye konuştu.

Sergide, Berlin Devlet Kütüphanesi Doğu Yazma Eserler Bölümü Başkanı Christoph Rauch, kütüphanenin yazma eserler çalışmaları ile Osmanlı'da hat sanatına dair sunum yaptı.

1661'de kurulan ve her gün 2 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan kütüphanedeki sergi 14 Kasım'a kadar gezilebilecek.