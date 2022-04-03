AlbarakaTech Global, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde

Finans sektörünün Bilgi Teknolojileri hizmet sağlayıcısı şirketlerinden AlbarakaTech Global, küresel araştırma kurumu Great Place to Work tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde yer aldı.

Katılım bankası Albaraka Türk'ün teknoloji şirketi AlbarakaTech Global'in çalışan deneyimi ödüllendirildi. GPTW tarafından yapılan değerlendirme sonucu faaliyete başladığı ilk yılında "Great Place to Work" sertifikası almayı başaran AlbarakaTech, aynı zamanda "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine girmeye hak kazandı.

Finans sektörüne yönelik Bilgi Teknolojileri hizmetleri sunan AlbarakaTech Global, 233 çalışanıyla katılım sağladığı ilk araştırmada "100-249 Çalışana Sahip Şirketler" kategorisinde Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girdi.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girme başarısı hakkında konuşan AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu, "Oyunun kurallarını değiştirme iddiasıyla çıktığımız bu yolda Albaraka Türk'ün 35 yılı aşan tecrübesinin yansımalarını bünyemizde barındırıyoruz. Bu uzun tecrübe ve birikim AlbarakaTech Global'in yenilikçi bakış açısı ile birleşerek, bir yandan hızlı bir şekilde büyürken bir yandan da iş yeri kültürümüzü geliştirmemizi sağladı. Bu kültür çerçevesinde geliştirdiğimiz stratejiler doğru adımları atmamıza yardımcı oldu. Nihayetinde Great Place to Work gibi kabul görmüş ve küresel ölçekte etkisi olan bir programa ilk katılımımızda En İyi İşverenler arasına girmiş olmak bu stratejilerin bir ödülü oldu.

"Bizim iş yeri kültürümüzün temelinde insana ve çalışana verdiğimiz değer var. Bu anlamda ilk yılımızda, şirketimizin temelini oluşturan ekip arkadaşlarımıza doğru kariyer planlaması, hakları ve çalışma koşulları kurmak bizim için önemliydi. Attığımız adımların ve hayata geçirdiğimiz uygulamaların ne kadar isabetli ve verimli olduğu da çalışma arkadaşlarımız tarafından tescillenmiş oldu. Bize bu mutluluğu ve gururu yaşatan, İnsan Kıymetleri departmanı başta olmak üzere tüm AlbarakaTech Global ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma programlarından biri olarak kabul edilen Great Place to Work, şirketlerin çalışan deneyimini ve insan kaynakları süreçlerini güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu başlıkları altında değerlendiriyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel