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Albanese'den Avustralya-Çin İlişkileri Vurgusu

Albanese'den Avustralya-Çin İlişkileri Vurgusu
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Başbakan Anthony Albanese, Avustralya ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çin Yeni Yılı kutlamasında ekonomik ve kültürel bağların önemine değinen Albanese, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrara kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

MELBOURNE, 2 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya ve Çin arasında daha güçlü ilişkiler görmek istediklerini ifade etti.

Melbourne'de cumartesi günü düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliğinde konuşan Albanese, "iyi dostlar" olmanın hem Avustralya hem de Çin'in çıkarına olduğunu ve Avustralya hükümetinin iki taraf arasındaki ilişkileri ve işbirliğini istikrara kavuşturmaya kararlı olduğunu söyledi.

Başbakan, Avustralya'nın Çin'e sığır eti, ıstakoz ve şarap gibi ürünler ihraç etmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok önemli olduğunu belirtti.

Albanese, ekonomik ilişkilerle kıyaslandığında iki halk arasındaki ilişkinin daha da önemli olduğunu vurguladı.

"Çin kültürü Avustralya'yı zenginleştirdi ve ufkumuzu genişletti" diyen Albenese, Çin Yeni Yılı kutlamalarının Avustralya'nın kültürel mirasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan Avustralya muhalefet parti lideri Peter Dutton, Çin Yeni Yılı'nın Avustralya ve Çin arasındaki ilişkiyi kutlamak için harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Dutton, "Bu ilişkinin en önemli unsuru olan gelecek, daha önce hiç olmadığı kadar parlak" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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