Haberler

ALBA-TCP, Trump'ı Kolombiya'ya Yönelik Tehditleri Nedeniyle Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Latin Amerika için kurulan Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), ABD Başkanı Donald Trump'ı Kolombiya'nın egemenliğine yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle sert bir şekilde kınadı. Açıklamalarda, Trump'ın sözleri Kolombiya halkının onuruna saldırı olarak nitelenirken, bölgedeki barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı.

KARAKAS, 20 Ekim (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), ABD Başkanı Donald Trump'ı Kolombiya'nın egemenliğine ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik "saldırı ve tehditlerde" bulunmakla suçlayarak, Trump'ın son açıklamalarını "en güçlü şekilde kınadı."

Pazartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yayımlanan açıklamada Trump'ın sözleri, "Kolombiya'nın ulusal egemenliğinin açık bir ihlali" ve "Kolombiya halkının onuruna doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Petro hükümetini yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirmeye çalıştığı iddia edilen Trump'ın olası zora dayalı veya askeri eylemler önerdiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu tehditlerin, Latin Amerika ve Karayipler'deki barış ve istikrarı baltalayan "Monroe Doktrini'ne dayalı, emperyalist ve savaş çığırtkanlığı yapan politikayı" yansıttığı ifade edildi.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle uyguladığı zora dayalı en son gümrük vergilerini ve Karayipler'deki askeri varlığını artırması da kınandı.

"Kolombiya halkı ve hükümetiyle sarsılmaz dayanışmasını" ifade eden grup, egemenlik, demokrasi ve ulusların kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkına duydukları saygıyı da yineledi.

Uluslararası topluma her türlü müdahale ve güç kullanmaya yönelik tehdidi reddetme çağrısında bulunan grup, bölgedeki barış ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin sosyal, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu amaçlayan hükümetler arası bir kuruluş olan ALBA-TCP'nin çatısı altında Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominika, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Lucia ve Venezuela bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.