ALBA-TCP, Trump'ı Kolombiya'ya Yönelik Tehditleri Nedeniyle Kınadı

KARAKAS, 20 Ekim (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), ABD Başkanı Donald Trump'ı Kolombiya'nın egemenliğine ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik "saldırı ve tehditlerde" bulunmakla suçlayarak, Trump'ın son açıklamalarını "en güçlü şekilde kınadı."

Pazartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yayımlanan açıklamada Trump'ın sözleri, "Kolombiya'nın ulusal egemenliğinin açık bir ihlali" ve "Kolombiya halkının onuruna doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Petro hükümetini yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirmeye çalıştığı iddia edilen Trump'ın olası zora dayalı veya askeri eylemler önerdiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu tehditlerin, Latin Amerika ve Karayipler'deki barış ve istikrarı baltalayan "Monroe Doktrini'ne dayalı, emperyalist ve savaş çığırtkanlığı yapan politikayı" yansıttığı ifade edildi.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle uyguladığı zora dayalı en son gümrük vergilerini ve Karayipler'deki askeri varlığını artırması da kınandı.

"Kolombiya halkı ve hükümetiyle sarsılmaz dayanışmasını" ifade eden grup, egemenlik, demokrasi ve ulusların kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkına duydukları saygıyı da yineledi.

Uluslararası topluma her türlü müdahale ve güç kullanmaya yönelik tehdidi reddetme çağrısında bulunan grup, bölgedeki barış ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin sosyal, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu amaçlayan hükümetler arası bir kuruluş olan ALBA-TCP'nin çatısı altında Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominika, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Lucia ve Venezuela bulunuyor.