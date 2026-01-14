Latin Amerika Bloku Alba-Tcp: Küba'nın Egemenliğini Savunmasını Destekliyoruz

KARAKAS, 14 Ocak (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) bloku, Küba halkı ve hükümetine egemenliklerini koruma konusunda destek verdiklerini açıkladı.

Blokun internet sitesinde yayımlanan ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in sosyal medyada paylaştığı açıklamada desteğin, Küba'nın egemenlik ve bağımsızlığına yönelik haklı savunmasına ve hem ülkenin kendi kaderini belirleme hem de uluslararası hukuka uygun olarak diğer ülkelerle dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurma konusundaki meşru hakkına dayandığı belirtildi.

Açıklamada egemen eşitlik, iç işlerine müdahale etmeme, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ve her ülkenin kendi siyasi, ekonomik ve sosyal projesini belirleme hakkı gibi ilkeler de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın ülkeler arasında barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturduğu bir kez daha teyit edildi.

Küba'nın uzun süredir sürdürdüğü dış politikadan ve uluslararası işbirliği, halklar arası dayanışma ve uluslararası hukuk normlarına saygıya gösterdiği bağlılıktan övgüyle bahsedildi.

Uluslararası topluma Küba'ya desteklerini sürdürme çağrısında bulunularak, bu desteğin, BM Genel Kurulu'nda defaatle kabul edilen ve barışı teşvik etmek üzere ABD'ye uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukayı kaldırma çağrısı yapan çoğunluk kararları doğrultusunda yapılması istendi.

Bölgesel bir hükümetler arası kuruluş olan ALBA-TCP, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin sosyal, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu amaçlıyor.