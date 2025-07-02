ALBA-TCP, ABD'nin Küba'ya Uyguladığı Abukayı Kınadı

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Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı ekonomik ablukayı artırma politikasını kınadı. Birlik, Trump yönetiminin girişimlerini eleştirerek, Küba'nın egemenliğini ve haklarını savunma konusunda dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

KARAKAS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) birliği, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik saldırı ve ablukayı artırmaya yönelik politikasını güçlü şekilde kınadı.

Birlik, salı günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminin, Küba'ya uygulanan ablukayı güçlendirmeye yönelik 5 numaralı başkanlık genelgesini yeniden aktive edip güncelleme kararını kınadı.

Açıklamada söz konusu kararın, Küba'da rejim değişikliğini zorlama ve Küba'nın turizm, sağlık, göç, kültürel ve akademik etkileşim ve teknolojiye erişim gibi kilit önemdeki sektörlerini sekteye uğratmaya yönelik ABD'nin giderek yoğunlaşan girişimlerinin yansıması olduğu belirtildi.

ABD hükümetinin gerçek niyetinin, Küba üzerinde tahakküm kurmak ve geleceğini kontrol etmek olduğuna dikkat çeken birlik, Küba halkı ve hükümetiyle egemenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını savunma konusunda sarsılmaz bir dayanışma sergilediklerini yineledi.

Birliğe üye ülkeler, barış, güvenlik, diplomasi, müdahale etmeme ve kendi kaderini tayin etme hakkına olan bağlılıklarını da teyit etti.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin sosyal, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu amaçlayan hükümetler arası bir örgüt olan ALBA-TCP'nin üyeleri, Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominika, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Lucia ve Venezuela'dan oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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