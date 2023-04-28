Alataw Geçidi'nden Yılın İlk Dört Ayında 2.000'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

Giysi, ev aletleri, kompresörler ve başka mallarla dolu bir Çin-Avrupa yük treni, Çarşamba günü Alataw Geçidi demiryolu limanından ayrılarak Polonya'nın Malaszewicze bölgesine doğru yola çıktı.

Giysi, ev aletleri, kompresörler ve başka mallarla dolu bir Çin-Avrupa yük treni, Çarşamba günü Alataw Geçidi demiryolu limanından ayrılarak Polonya'nın Malaszewicze bölgesine doğru yola çıktı.

Bu trenle birlikte, bu yıl limandan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı 2.000'i aşmış oldu. Böylece bu rakama geçen yılkinden 12 gün önce ulaşılmış oldu.

Alataw Geçidi'nden geçip Almanya, Polonya ve Rusya dahil 19 ülkeye giden Çin-Avrupa yük trenleri, Nisan başı itibarıyla Çin'deki bu tür yük trenlerinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)