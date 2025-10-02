Haberler

Alatarla İlkokulu Öğrencilerinden Kastamonuspor'a Anlamlı Hediye

Kastamonu'da Alatarla İlkokulu öğrencileri, Taşköprü sarımsağından yaptıkları taçları GMG Kastamonusporlu futbolculara hediye etti. Öğrencilerin ziyareti, futbolcular için motivasyon kaynağı oldu.

Kastamonu'da Alatarla İlkokulu öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağından yaptıkları taçları Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GMG Kastamonusporlu futbolculara hediye etti.

Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde bulunan Alatarla İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, antrenman öncesi GMG Kastamonusporlu futbolculara ziyarette bulundu.

Hafta sonu sahasında oynayacakları İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kastamonusporlu futbolcularla sohbet eden öğrenciler, sarımsakların saplarından örerek yaptıkları taçları futbolcuların başına taktı.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, AA muhabirine, "Öğrencilerin gelmesinden çok keyif aldık, çok mutluyuz. Çocuklarımızın da burayı görmesi, tanıması bizi mutlu etti. Maçlara iyi hazırlanıyoruz ama bu ziyaretler motivasyon açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Avni Burhan Demirci ise Kastamonuspor'un kentin değeri olduğunu vurgulayarak, "Okulumuza ziyarete gelmişlerdi, biz de iadeiziyarette bulunmak için geldik. Çocuklarımız Kastamonu'muzun değeri olan sarımsaktan taç yapıp futbolcularımıza, teknik heyetimize hediye etti. Hafta sonu oynayacakları maçta takımımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
