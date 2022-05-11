Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi.
- Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
ALASKA - ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansırken, yol trafiğe kapatıldı.
Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü. Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken, yol trafiğe kapatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel