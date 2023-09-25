Alaşehir'in Tahinli Pidesi Coğrafi İşaret Aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eşsiz lezzetlerinden biri olan tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. Tahinli pidenin coğrafi işaret alması, hem ilçenin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eşsiz lezzetlerinden biri olan tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. Meşe odunundan ve taş fırında pişirilen tahinli pidenin coğrafi işaret alması Alaşehir'de sevinçle karşılanırken, hem ilçenin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Alaşehir'in tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın 6 Haziran 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı'na, tahinli pideye coğrafi işaret alabilmek için başvuruda bulunması üzerine, Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı talebi olumlu bularak tahinli pide için coğrafi işaret verilmesini uygun gördü.

Alaşehirli pideci Mustafa Duymaz, tahinli pidenin tescillenmesine çok sevindiklerini belirterek, "Meşe odununda ve taş fırında pişen tahinli pidemiz tadı, kullanılan malzemeler ve yapılış nedeniyle farklı bir aromaya sahip. Pide yaparken, lüks pidelik un kullanıyoruz. Alaşehirlilerin zevkle ve oldukça fazla tükettikleri tahinli pide sadece Alaşehirlilerin tüketimiyle kalmıyor, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tatile geldiklerinde yiyor, yedikten sonra beğendikleri için, tatil dönüşü paket yaptırıp, yurt dışına götürüyor. Aynı şekilde Alaşehir'e gelen misafirlerimiz de yedikten sonra beğenerek, mutlaka paket yaptırıp, götürüyorlar. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulunda görevli arkadaşlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Alaşehir'de yaşayan Berna Çömçömoğlu isimli vatandaş ise "Alaşehir tahinli pidesinin tescil edilmesi bizleri çok mutlu etti. Bu hem Alaşehir'in tanıtımında, hem de ekonomik katkı sağlayacaktır, çok mutluyuz" diye konuştu.

Alaşehir Adliyesindeki bir duruşmaya katılmak üzere Denizli'den gelen avukatlar Merve Ural ve Oğuzhan Faik Sevinç, Alaşehir'in pidesinin ve özellikle de tahinli pidesinin ününü duyduklarını ve bu lezzeti tatmak için öğle yemeğinde pideyi tercih ettiklerini söyledi. Avukatlar, hem pidenin hem de tahinli pidenin lezzetinin çok iyi olduğunu ve ilçeye gelenlerin mutlaka bu lezzetleri tatması gerektiğini söyledi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Alaşehir'de yiyenlerin damağında kalan tahinli pidemizin coğrafi işaretini alabilmek için, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığına 2022 yılı haziran ayında başvuruda bulunduk. Kurum başvurumuzu değerlendirdikten sonra, yapılan değerlendirmeler sonucu, tahinli pidemize coğrafi işaret verilmesine karar verdi. Kuruma ve bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında pide yapılmaktadır. Ancak Alaşehir pidesinin kalitesi ve nefaset farklıdır. Tahinli pidemiz Osmanlı'dan buyana 19. yüzyıldan bu yana yapılıp, yenilen bir ürünümüzdür. Yiyenlerin tadı damağında kalan bir lezzettir. Bu lezzet sayesinde Alaşehir'imizin gelirleri artacak, tanıtımına katkı sağlayacak. Bu nedenle bu özel ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. Bu coğrafi işaretle esnaf arkadaşlarımızın gelir artacak, emeklerinin karşılığını alabilecekler. Alaşehir ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktı" dedi.

Alaşehir Tahinli Pide hamurunun hazırlanması

Alaşehir tahinli pidesi pidelik buğday unu, maya, su ve tuz ile yapılan hamurdan, el yardımıyla açılarak içerisine tahin ilave edilerek yapılır. Yaklaşık 10 dakika dinlendikten sonra üzerine yeniden tahin sürülerek 350 derece sıcaklığındaki taş fırında meşe odunuyla pişirilerek elde edilir. İsteğe bağlı olarak, tereyağlı ve cevizlisi de yapılır. Pide piştikten sonra, üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilip tüketilir. - MANİSA