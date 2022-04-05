Alaşehir'in İçme Suyu Kapasitesi Artırıldı

ALAŞEHİR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sondaj yatırımları ile su sıkıntısı yaşanan ilçe merkezlerine de yeterli su ulaştırıyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçe merkezi için açılan sondajdan saniyede 40 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondajın bağlantılarının tamamlanması noktasında da Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk olarak pompa motor ekipmanlarının montajı yapıldı. Ardından enerji nakil hattı çekilerek pano montajı gerçekleştirildi. Hayata geçirilen çalışmalar neticesinde sondaj devreye alındı. Çalışma ile Alaşehir merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi artırıldı.

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