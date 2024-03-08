Üye Girişi
Haberler

Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Güncelleme:

Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri'nde coğrafya alanında birincilik ödülü kazandı. Öğrencilerin 'Uzaktan algılama ile otonom sulama' projesi Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri'nde, coğrafya alanında birincilik ödülü alarak yarışmanın Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

Öğrenciler Sümeyye Karadoğan, Mehmet Fatih Büyükkarcı ve Şehide Aydoğan'ın, proje sorumlusu öğretmen Nesretullah Satar'la hazırladıkları coğrafya alanındaki "Uzaktan algılama ile otonom sulama" projesi, bölge finallerinde birinciliğe layık görüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, bölge finalinde 6 ilden projelerin olduğunu belirterek, "Bu başarı ile bölge birincisi olan, öğrenci ve sorumlu öğretmenimizden oluşan ekip ilçemizi Türkiye finallerinde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Türkiye İzmir Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title