Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşların tankerlere söndürme çalışmalarına desteği sonucu yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),