Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alan zarar gördü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel