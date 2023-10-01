Alaşehir'de yapılan motosiklet uygulamasında 17 motosiklet ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan motosiklet uygulamasında biri çalıntı, 3'ü yakalamalı toplam 17 motosiklet ele geçirildi. Jandarma tarafından yürütülen operasyon ve uygulamalarla ilçedeki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve şehirdeki güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği öğrenilirken, bu tip uygulamaların devamının geleceği açıklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan motosiklet uygulamasında biri çalıntı, 3'ü yakalamalı toplam 17 motosiklet ele geçirildi.

Alaşehir'de İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı uygulamalarda 17 motosiklet ele geçirildi. Jandarma Huzur ve Hızır Timlerinin Yeşilyurt ve Uluderbent mahallelerinde düzenlediği uygulamada toplam 17 adet motosiklet ele geçirildi. Motosikletlerden 3'ü hakkında yakalama kararı olduğu, birinin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından yürütülen operasyon ve uygulamalarla ilçedeki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve şehirdeki güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği öğrenilirken, bu tip uygulamaların devamının geleceği açıklandı. - MANİSA