Alaşehir'de Yangın: Ormana Sıçradı, Ekipler Mücadele Ediyor

Alaşehir'de Yangın: Ormana Sıçradı, Ekipler Mücadele Ediyor
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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