Alaşehir'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Girelli Mahallesi'nde Erol Sırçak'a ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Girelli Mahallesi'nde Erol Sırçak'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel