Alaşehir'de Yangın: 2 Keçi Telef Oldu

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Alaşehir'de bir evde çıkan yangında, evin bahçesindeki kuru otların tutuşması sonucu büyüyen alevler, bitişiğindeki dama sıçradı ve burada bulunan 2 keçinin telef olmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaşehir'de bir evde çıkan ve dama da sıçrayan yangında 2 keçi telef oldu.

Serinyayla Mahallesi'ndeki bir evde yemek yapmak için yakılan ateş kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler, ev ve bitişiğindeki dama sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu damda bulunan 2 keçi telef oldu.???????

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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