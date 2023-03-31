ALAŞEHİR'DE ÜZÜM BAĞLARINI ZİRAİ DON VURDU

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağları, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle yaşanan zirai don nedeniyle zarar gördü. Erkenci üzüm bağlarında yüzde 40 ile 80 arasında zarar tespit edilirken, bazı üreticilerin zararının daha fazla olduğu belirtildi.

Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını zirai don vurdu. Dün gece oluşan kırağı ve sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle, özellikle erkenci üzüm bağları zirai don nedeniyle zarar gördü. Sabah saatlerinde yerler, kar yağmış gibi bembeyaz oldu. Güneşin doğmasıyla da bağlardaki erkenci üzüm asmalarının filizlerinin soğuk vurgunu nedeniyle siyaha büründüğü görüldü. Yaklaşık 10-15 santimetre uzunluğa ulaşan üzüm filizleri yan yattı. Alaşehir'in kırsal Belenyaka, Elemli, Çeşneli, Türkmeköy, Toygar, Kasaplı, Kemaliye ve Akkeçili mahallerindeki üzüm bağları, yüzde 30 ile yüzde 80'lere varan oranlarda zarar gördü. Kırsal bölgelerde ortalama yüzde 40 oranında görülen don zararı dere yataklarında yüzde 80'lere ulaştı. Üzüm üreticisi Burak Ünlütürk, zirai don nedeniyle erkenci 'Superior' cinsi üzüm bağlarında doğal afet yaşandığını belirterek, "Bağlarımız çok fazla zarar gördü. Çiftçilerimiz için devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

SİGORTA ÖNERİSİ

Yarın sabah da zirai don beklendiğini belirtip üreticileri uyaran Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Üreticilerimizin mutlaka sigorta yaptırmalarını öneriyoruz. Bağları zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerimiz, özellikle yarından sonra tespit çalışması yaptırabilir. 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece, saat 3-6 arasında gerçekleşen zirai dondan bazı bölgelerde üreticilerimiz büyük oranda etkilendi. Bu olayı hava sirkülasyonuna bağlıyoruz. Meteorolojik verilere göre 22-25 kilometre arasında gerçekleşmesi gereken rüzgar hızı bu saatlerde bazı bölgelerimizde minimum seviyelere düştü. Hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bu tip görüntülerle karşılaştık. Genel ortalamaya vurduğumuz zaman zarar yüzde 70-80 arasında gerçekleşmiş. Zarar gören üreticilerimizin tek avantajı zamanında sigorta yaptırması. Ağırlıklı zarar 'Superior' cinsi erkenci üzümde görülmüş. Sultaniye üzümde ise kısmen zarar gerçekleşmiştir" diye konuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alaşehir Ziraat Odası ekipleri de zirai dondan zarar gören bölgelerde incelemelere başladı. (DHA)