Alaşehir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulundurmakta olan bir kişi cezaevine gönderildi. Akkeçili Mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Büro Amirliği, şüphe üzerine Akkeçili Mahallesindeki bir aracı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve 3 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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