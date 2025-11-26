Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.E. adlı şüpheli, yapılan operasyon sonrasında tutuklandı. Polis, N.E.'nin evinde 14 sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında N.E'nin (34) Barış Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 14 sentetik ecza hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel