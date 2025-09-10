Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
Alaşehir'de yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 53 yaşındaki H.D. ve 27 yaşındaki A.S. tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskında sentetik ecza hapları ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki adrese baskın düzenledi.
Aramalarda sentetik ecza hapları ele geçirildi. Adreslerde bulunan H.D. (53) ve A.S. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel