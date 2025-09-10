Haberler

Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Alaşehir'de yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 53 yaşındaki H.D. ve 27 yaşındaki A.S. tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskında sentetik ecza hapları ele geçirdi.

Alaşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki adrese baskın düzenledi.

Aramalarda sentetik ecza hapları ele geçirildi. Adreslerde bulunan H.D. (53) ve A.S. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
