Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelileri Tutuklandı
Alaşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda 18 parça sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alaşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 18 parça halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda M. Ö. (39) ve S. S. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel