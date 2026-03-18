Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda E.S. (20) ve S.D'yi (28) gözaltına aldı.

Şüphelilerin Yeni Mahalle Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramalarda 14 adet sentetik ecza hapı ile 68 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
