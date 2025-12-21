Alaşehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği baskında evinde uyuşturucu bulunan 19 yaşındaki M.A.E. tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de bir eve baskın düzenledi.
Yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Evde bulunan M.A.E. (19) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel