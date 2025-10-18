Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, P. E'nin adresine baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 708 sentetik ecza hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.