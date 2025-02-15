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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheli otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badınca Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki A.O. (31), B.T. (34) ve M.S'nin (28) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 18 gram uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 lira ele geçirildi.

A.O, B.T. ve M.S. gözaltına alındı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten jandarma, S.U. (40) ve S.E'yi de (37) yakaladı. İki zanlının adreslerinde ise ruhsatsız av tüfeği, fişek, kasatura, döner bıçağı bulundu.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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