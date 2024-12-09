Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 41,84 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, şüpheli bir otomobili Alaşehir girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 41,84 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.U. (28), M.E. (33) ve A.L. (44) işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.