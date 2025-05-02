Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanların adresine baskın düzenledi ve 617 gram uyuşturucu ile 24 bin 150 lira ele geçirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.B. (32), M.E.M. (23), M.B. (26) ve Ü.A'yı (24) gözaltına aldı.
Aramalarda 617 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 150 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. ve Ü.A. tutuklandı, M.E.M. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel