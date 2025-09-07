Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Hap Ele Geçirildi
Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 22 yaşındaki S.N. ve 17 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 121 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Narlıdere Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
İkamette yapılan aramada 121 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Evde bulunan S.N. (22) ve G.K. (17) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel