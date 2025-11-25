Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri F.U. (21) ve D.Ö.'nün (27) ikametlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine adreslerine baskın düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramada 9 bin 140 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.U. tutuklandı, D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.