Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde araçlarında uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine S.U. (40) ve N.B'yi (36) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlıların bulunduğu otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada 63,7 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 250 lira ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. tutuklandı, N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.