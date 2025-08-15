Alaşehir'de Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü Ö.T. (32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ö.T. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
