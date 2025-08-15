Alaşehir'de Uyuşturucu İle Yakalanan Sürücü Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü Ö.T. (32) tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindiği bilgi üzerine şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.T. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel