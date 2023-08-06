Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gürsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İzmir'den Denizli istikametine seyir halinde olan İ.Ç. yönetimindeki 35 BEE 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.