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Alaşehir'de Tarım İşçilerini Taşımakta Olan Traktör Römorku Devrildi: 11 Yaralı

Alaşehir'de Tarım İşçilerini Taşımakta Olan Traktör Römorku Devrildi: 11 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E'nin (38) kullandığı 45 ZT 785 plakalı traktörün römorku, Çakırcaali Mahallesi'nde devrildi.

Kazada römorktaki 10 tarım işçisi ile römorkun devrilmesiyle savrulan traktörün sürücüsü yaralandı.

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel

Alaşehir manisa Tarım

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