Alaşehir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Delemenler Mahallesi kavşağında H.A'nın (53) kullandığı 09 AGY 131 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Takla attıktan sonra refüje çıkan otomobildeki sürücü ile A.E.A (13), E.S (54) ve N.S (63) yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel