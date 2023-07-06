Alaşehir'de Şiddetli Fırtına ve Yağmur Sonucu Ağaçlar Devrildi

Alaşehir ilçesinde şiddetini artıran fırtına ve yağmur sonucunda ağaçlar devrildi ve elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri ve Gediz Elektrik ekipleri müdahalede bulundu. Ayrıca, rögarların taşması ve bir evin su basması gibi olumsuzluklar yaşandı.

Alaşehir ilçesinde şiddetini artıran fırtına ve yağmur, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran fırtına ve yağmur sonrasında Avşar Barajı Parkı'nda ve Fatih Mahallesi basketbol sahasında ağaçlar devrildi.

Ağaçların devrilmesiyle elektrik telleri koptu, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri tarafından ağaçların kaldırılması ile yollar ulaşıma açıldı. Gediz Elektrik ekipleri de kopan telleri onardı.

Üzümlü Kavşağı'nda ise rögarların taşması trafiği olumsuz etkilendi. Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir evi su bastı.

Alaşehir–Sarıgöl karayolu Çataltepe mevkisinde servi ağacının yola devrilmesi nedeniyle ulaşıma kontrollü şekilde izin verildi.

Belediye ekipleri, atık çöp ve yapraklarla tıkanan yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarına müdahale etti.

Belediye otoparkında ise yaklaşık 50 yıllık çınar ağacı bir minibüsün üzerine devrildi. Ağaç güvenlik önlemi alınarak kesildi.