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Alaşehir'de Özel Gereksinimli Öğrencilere Resim Eğitimi

Alaşehir'de Özel Gereksinimli Öğrencilere Resim Eğitimi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Renklerin gücü ile birlikteyiz' etkinliği kapsamında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 20 öğrenciye resim ve boyama eğitimi verildi. Etkinlik, sosyal farkındalık oluşturma ve empati değerlerini sanat yoluyla aktarmayı amaçlıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında özel gereksinimlilerin de olduğu öğrencilere resim ve boyama eğitimi verildi.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alaşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Renklerin gücü ile birlikteyiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 20 öğrenciye resim ve boyama eğitimi verildi, resim, ebru ve el sanatları çalışmaları gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ali Rıza Türkol da sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, empati ve paylaşma gibi değerleri sanat yoluyla aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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