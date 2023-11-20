Alaşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Alaşehir-Kiraz kara yolunda Alaşehir yönüne giden H.K (41) idaresindeki 35 BIK 439 plakalı otomobil, işlettiği restoranın önündeki yola çıkan Uğur Karabulut'a (36) çarptı.
Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü H.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel