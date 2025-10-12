Alaşehir'de Otomobil Motosikletlere Çarptı: Sürücü Gözaltında
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki motosikletlere çarptı. Kazada hasar oluşurken, sürücü A.A. polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin park halindeki motosikletlere çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 35 P 8537 plakalı otomobil, Beşeylül Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından park halindeki iki motosiklete çarptı.
Kazada araçlarda hasar oluşurken, bölgeden uzaklaşmaya çalışan sürücü A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin park halindeki motosikletlere çarpması, bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşın kaçması ve araçtaki 3 kişinin kazanın ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.