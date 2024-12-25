Alaşehir'de Otomobil Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilde yangın çıktı. Sağlık ekipleri kazada 73 yaşındaki sürücü ve 70 yaşındaki eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde Süleyman Dündar (73) idaresindeki 45 ZK 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.
İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.