Alaşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı İmdat Gündoğ(60) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat sıralarında Alaşehir - 19.00 sıralarında Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde maydana geldi. B.A(20) yönetimindeki 20 DJ 583 plakalı otomobil, oğlu Mehmet Gündoğ ile yem yüklü el arabasını yolun karşısında bulunan otomobillerine taşıyan İmdat Gündoğ'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle baba Gündoğ, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 çocuk babası İmdat Gündoğ'un olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Gündoğ'un ilçeye bağlı Serinyayla Mahallesi'nde ikamet ettiği ve evdeki hayvanlarına yem almak için buraya geldiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü B.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),