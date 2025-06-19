Alaşehir'de Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel