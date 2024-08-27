Üye Girişi
Haberler

TÜBİTAK 4004 Projesi Kapsamında Mavi Bilye Enstitüsü Etkinliği Alaşehir'de Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de düzenlenen TÜBİTAK 4004 projesi kapsamındaki etkinlikte, Manisa'daki 30 öğrenciye değişik konularda uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, kültürel ve tarihi alanlara yönelik geziler düzenlendi ve Mobil Bilim Merkezi otobüsü katılımcılara hizmet verdi. Proje ile çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel sorgulamanın temellerini öğretmek hedeflendi.

TÜBİTAK 4004 projesi kapsamındaki "Mavi Bilye Enstitüsü: Bilim İnsanı Olmak İçin Büyümene Gerek Yok" başlıklı etkinlik Alaşehir'de düzenlendi.

Açılış töreni Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte Manisa'daki 30 öğrenciye 40 başlık altında değişik konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Alaşehir ve Kula ilçelerinde kültürel ve tarihi alanlara yönelik gezilerin de düzenlendiği proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde uzay terazisi, sanal gerçeklik gözlüğü, dijital mikroskop, interaktif topografya gibi bilimsel cihazların bulunduğu Mobil Bilim Merkezi otobüsü Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda katılımcılara ve vatandaşlara hizmet verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, nu proje ile çocuklara bilimi sevdirdiklerini, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiklerini belirterelk, "Çocuklarımız, Alaşehir'de bilimle dolu günler geçirirken, bu süreçte elde ettikleri bilgi ve deneyimlerin hayatlarında büyük bir fark yaratacağına inanıyorum." dedi.

Proje sorumlusu Gülhanım Yağmur ise "Bu proje ile öğrencilerimize bilimin doğası ve bilimsel sorgulamanın temellerini öğretmeyi hedefledik. Katılımcılar, farklı bilim dallarını keşfetme ve bilimin teorik ve pratik yanlarını anlama fırsatı buldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Bilim İnsanı Alaşehir Tübitak manisa Güncel Haberler

Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title