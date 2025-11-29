Haberler

Alaşehir'de Müstakil Evde Yangın: Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü

Alaşehir'de Müstakil Evde Yangın: Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaşehir ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında baygınlık geçiren ev sahibinin eşi hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında misafirlikte olan ve komşularının aramasıyla eve gelen Ü.T., söndürme çalışmalarını izlerken baygınlık geçirdi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıktı. Y.T.'ye ait evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında boş olan ev, itfaiye ekibi ve vatandaşların birlikte çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında kahvehanede olan Y.T. ile bir yakınına misafirliğe giden eşi Ü.T., komşularının haber vermesi üzerine evlerine geldi. Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber aldım koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum' dedi. Y.T.'nin eşi Ü.T. ise çalışmaları izlerken baygınlık geçirdi. Alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Şener Şeker, "Çocuklar koşarak evde yangın var dediler. İş yerimdeki yangın söndürme tüpüyle diğer komşularla birlikte müdahale ettik. Dış kapıyı açamadık. Bu nedenle korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini bir ölçüde engelledik. İtfaiye ekipleri yangın kontrol altına aldı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.