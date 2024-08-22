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Alaşehir'de motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden sürücünün görüntüleri ortaya çıktı

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Alaşehir'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, sürücünün motosikletiyle hakimiyetini kaybedip refüje doğru sürüklendiği ve çevredekilerin yardıma gitme anları yer alıyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa Kaya (34), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 8 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 3 çocuk babası Mustafa Kaya'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilip, refüje çarparak sürüklendi. Kaya, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Mustafa Kaya, dün 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya'nın motosikletiyle ilelerken bir anda hakimiyeti kaybedip, düşerek refüje doğru sürüklenmesi ve çevredekilerin yardıma gitme anları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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