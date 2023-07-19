Alaşehir'de Makilik Alanında Yangın Çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, maki yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürülürken, 5 dönüm alan zarar gördü.Alaşehir'in kırsal Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm maki zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel