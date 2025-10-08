Haberler

Alaşehir'de Kuvvetli Sağanak Sonrasında Dolu Yağdı

Alaşehir'de Kuvvetli Sağanak Sonrasında Dolu Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Dolu, evlerin çatılarında, araçların üzerinde ve yollarda birikti, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi mevkiinde saat 01.30 sıralarında sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Fındık büyüklüğündeki dolu evlerin çatılar, park halindeki araçların üzerleri ve yollarda birikti. Dolu yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.