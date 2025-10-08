Alaşehir'de Kuvvetli Sağanak Sonrasında Dolu Yağdı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi mevkiinde saat 01.30 sıralarında sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Fındık büyüklüğündeki dolu evlerin çatılar, park halindeki araçların üzerleri ve yollarda birikti. Dolu yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.