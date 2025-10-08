Alaşehir'de Kuvvetli Sağanak Sonrasında Dolu Yağdı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Dolu, evlerin çatılarında, araçların üzerinde ve yollarda birikti, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi mevkiinde saat 01.30 sıralarında sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı yaşandı. Fındık büyüklüğündeki dolu evlerin çatılar, park halindeki araçların üzerleri ve yollarda birikti. Dolu yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
